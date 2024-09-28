Уже с сегодняшнего дня погода в Украине начнет меняться на более осеннюю.

С сегодняшнего дня, 28 сентября, погода в Украине начнет меняться на более осеннюю: станет прохладнее, начнутся дожди. Впоследствии осадки станут сильнее, а температура упадет еще ниже. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Выходные в Украине продемонстрируют первые признаки уже серьезной осенней погоды".

Правда, по словам Наталки Диденко, такая погода ожидается не везде, а только на западе Украины.

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Она пояснила, что 28-го сентября в западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и снижение температуры воздуха до +18...+22 градусов. 29-го сентября дожди наберут мощь и вероятны даже сильные осадки.

"А температура воздуха заставит достать теплую одежду включая пуховики и пальто, уже не говорю о шапках - предполагается в западных областях +12...+15 градусов. А в ночь на понедельник в западной части вообще будет +4...+9 градусов!" - предупредила Наталья Диденко.

В то же время синоптик отметила, что на остальной территории Украины в течение выходных все еще будет оставаться теплая и сухая погода с температурой воздуха +22...+28 градусов.

Ухудшение погоды в Украине

На сегодня во Львове и Львовской области объявили І уровень опасности из-за ухудшения погоды. Синоптики предупреждают о грозах, значительных дождях, шквалах и граде.

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