В городе и области ожидаются осадки, грозы и ветер.

Сегодня, 28 сентября, на Львовщине резко ухудшится погода. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях:

"По городу Львову 28 сентября утром и днем гроза, значительный дождь, шквалы 15-20 м/с, град".

Также непогода ожидается и по Львовской области: местами грозы, утром и днем местами значительные дожди, шквалы 15-20 м/с и град.

Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 28 сентября

По данным синоптиков, сегодня погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Скандинавией.

По Львовской области будет облачно. Утром и днем временами дожди; местами значительные, грозы, град. Во время осадков видимость будет ухудшаться. скорость ветра 7-12 м/с, утром и днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура днем 1+18°...+23°.

Во Львове сегодня также будет облачно. Утром и днем ожидается значительный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем шквалы 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +19°...+21°.

Атмосферное давление будет расти, в то же время относительная влажность воздуха существенно не изменится.

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