Предупреждение действует и для Львовской области.

На Львовщине три дня подряд будет действовать повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Как сообщается, по Львову и Львовской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"По Львовской области и городу Львову: 22 января в течение суток, 23 - 24 ночью и утром на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Видео дня

Из-за гололеда объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 22 января

В среду погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а утром и днем пройдет мокрый снег и дождь, слабый гололед. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет западный с переходом на юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура днем 0°...+5°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Утром и днем ожидается мокрый снег и дождь, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер будет западный с переходом на юго-западный, 3 - 8 м/с. Столбики термометров днем покажут +2°...+4°.

Во время осадков будет ухудшаться видимость. Атмосферное давление существенно не изменится, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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