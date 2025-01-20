Предупреждение действует сегодня на утро.

Во Львове на 20 января объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Повышенный уровень опасности действует по Львову и Львовской области.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 20 января утром туман видимостью 200 - 500 метров, на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

Погода во Львове - прогноз на 20 января

По Львовской области в понедельник будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман, а на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура днем повысится до +4°...+9°.

Во Львове сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман, а на дорогах образуется гололедица. Ветер будет юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура ночью -2°...-4°, а днем воздух прогреется до +5°...+7°.

В тумане видимость будет снижаться до 200 - 500 метров.

По словам синоптиков, с выносом теплых воздушных масс температура воздуха несколько возрастет, ночные будут оставаться в минусовых значениях, а вот дневные будут колебаться от +1°...+6° до +4°...+9°.

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