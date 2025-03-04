Во Львове на сегодня, 4 марта, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Также предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и для Львовской области.
"По территории Львовской области и городу Львову 4 марта ночью и утром на дорогах гололедица", - говорят синоптики.
Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
В конце февраля Львовскую область посетила метеорологическая весна. Синоптики отмечают, что метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней подряд - три-пять суток - превышает 0°С. В этом году для Львовщины такой переход состоялся 25 февраля.
Сегодня же, 4 марта, на Львовщине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный, 9 - 14 м/с. Температура днем повысится до +8°...+13°.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер западный, 9 - 14 м/с. Столбики термометров днем покажут +9°...+11°. Видимость хорошая.
"Больше солнца и тепла ждет Львовскую область на этой неделе", - говорят синоптики Львовского гидрометцентра.
По их данным, ожидается спокойная и без осадков погода. Температура ночью около 0°, а днем воздух будет прогреваться до +13°...+18°.