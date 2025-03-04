Синоптики предупреждают о гололедице.

Во Львове на сегодня, 4 марта, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Также предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и для Львовской области.

"По территории Львовской области и городу Львову 4 марта ночью и утром на дорогах гололедица", - говорят синоптики.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

В конце февраля Львовскую область посетила метеорологическая весна. Синоптики отмечают, что метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней подряд - три-пять суток - превышает 0°С. В этом году для Львовщины такой переход состоялся 25 февраля.

Сегодня же, 4 марта, на Львовщине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный, 9 - 14 м/с. Температура днем повысится до +8°...+13°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер западный, 9 - 14 м/с. Столбики термометров днем покажут +9°...+11°. Видимость хорошая.

"Больше солнца и тепла ждет Львовскую область на этой неделе", - говорят синоптики Львовского гидрометцентра.

По их данным, ожидается спокойная и без осадков погода. Температура ночью около 0°, а днем воздух будет прогреваться до +13°...+18°.

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