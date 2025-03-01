Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

Во Львове со 2 марта и до утра 3 марта объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для территории Львовской области.

"По территории Львовской области и городу Львову: 2 марта в течение суток, 3 марта ночью и утром на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

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Из-за этого на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 2 марта

В конце недели, 2 марта, на Львовщине будет облачно. Ночью и утром ожидается умеренный, а днем небольшой мокрый снег и дождь. Также ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ожидается слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем по области 0°...+5°. Во Львове ночью будет 0°...-2°, а днем +1°...+3°.

В целом первые выходные марта на Львовщине будут еще прохладными. В субботу существенных осадков не ожидается, однако ночью и утром возможен туман, что добавит влажности воздуху. В воскресенье прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно западного направления.

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