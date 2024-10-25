Повышенный уровень опасности объявлен и по Львовской области.

Во Львове и Львовской области на сегодня, 25 октября, объявили повышенный уровень небзепечности. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, на Львовщине в первой половине дня ожидается густой туман:

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Львовской области и городу Львову: 25 октября ночью и в первой половине дня туман".

Видимость, как прогнозируется, будет падать до 200-500 метров. Поэтому объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и области - прогноз на 25 октября

По Львовской области в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков. В первой половине дня ожидается туман, а на отдельных участках дорог еще и гололедица. Также будет наблюдаться слабый гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ожидается от +13° до +18°.

Во Львове сегодня также будет переменная облачность и также без осадков. В первой половине дня будет наблюдаться туман, из-за чего видимость будет падать до 200-500 метров, а на отдельных участках дорог - гололедица. Слабый гололед. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Днем воздух в городе прогреется до +14°...+16°.

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