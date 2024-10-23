Желтый уровень опасности объявлен и по Львовской области.

Во Львове объявили повышенный уровень небезопасности. предупреждение обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают о густом тумане, который ожидается также и по территории Львовской области:

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Львовской области и городу Львову: 24 октября ночью и в первой половине дня туман видимостью 200-500 метров".

Поэтому на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода 24 октября - прогноз по Львову и Львовской области

По Львовской области в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня будет наблюдаться туман, который ухудшит видимость до 200-500 метров. Ветер, по данным синоптиков, будет западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью составит +1°...+6°, а днем воздух будет прогреваться до +11°...+16°.

Во Львове 24 октября также будет переменная облачность и без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня ожидается туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +2°...+4°, а днем максимлаьно будет +13°...+15°.

Погода в Украине

24 октября в Украине будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях будут наблюдаться местами туман. Ветер будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1°...+6°, только в южной части будет теплее, +5°...+10°. Днем воздух прогреется до +9°...+14°, на Закарпатье и юге страны - до +17°.

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