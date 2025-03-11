В городе сегодня будет ветрено.

Во Львове на сегодня, 11 марта, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"11 марта утром и днем порывы юго-западного ветра 15 - 20 м/с", - говорят синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и для Львовщины. Синоптики также прогнозируют сильные порывы ветра местами по области.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Сегодня погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклона над Балтийским морем.

По Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9 - 14 м/с, местами порывы 15 - 20 м/с. Температура днем 13 - 18° тепла.

Во Львове также будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9 - 14 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Столбики термометров покажут 16 - 18° тепла.

Во время осадков ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление будет слабо падать, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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