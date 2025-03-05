По области также ожидается усложнение погоды.

На 5 марта во Львове объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 5 марта порывы юго-западного ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области. Здесь непогода ожидается местами, прогнозируют синоптики.

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Поэтому объявлен І уровень опасности, желтый.

На Львовщине сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 9 - 14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура днем 11 - 16° тепла.

Во Львове сегодня также ожидается переменная облачность и день без осадков. Ветер юго-западный, 9 - 14 м/с, днем порывы 15 - 20 м/с. Воздух прогреется до +13°...+15°.

По данным синоптиков, нынешняя зима на Львовщине была теплой, малоснежной и сухой. Осадки по области выпали от 53 до 98 мм. Среднемесячная температура составляла -0,7°...-1,2°.

Холоднее всего было 18 февраля, а в горах 21 февраля, с минимальной температурой до -18°. Теплее всего было 28-30 января, когда температура после полудня достигала +18°.

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