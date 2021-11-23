Изменения погоды стоит ждать уже через несколько дней.

В ближайшие несколько дней погода в Украине будет холодной: ударят ночные морозы до -5°...-7°, а днем столбики термометров будут в пределах 0°...+5°. Однако уже до конца текущей недели начнется небольшое потепление. Местами даже до +12°...+15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, немного теплее станет уже в пятницу, 26 ноября. Ночные морозы до -3° будут лишь на северо-востоке и востоке старны. На остальной территории "плюсы" будут как днем, так и ночью. В этот день практически по всей стране, кроме восточных областей, днем воздух прогреется до +5°...+7°, а на Юге - до +8°...+11°.

Еще больше потеплеет на выходных. Так, на север, в центре, на юго-западе и востоке Украины столбики термометров покажут +7°...+11°, на юге ожидается +12°...+15°. Только в восточных и некоторых западных областях будет чуть холоднее, +4°...+7°. Однако вместе с потеплением в Украину нагрянут дожди.

Под конец ноября тепло еще задержится на юге и востоке страны, местами температура будет на уровне +9°...+11°. Однако существенное похолодание накроет западные и северные области. Температура вновь опустится до 0°...+5°, а дожди превратятся в мокрый снег.

Напомним, зимние температуры в Украине ожидаются уже в конце ноября начале декабря. В это время дневные температуры опустятся до отметки -8°...-10°.

По словам метеоролога Вазиры Мартазиновой, затем придет потепление, и практически весь декабрь будет с небольшим плюсом днем и также небольшим минусом ночью. По словам метеоролога, температуры будут колебаться в декабре буквально каждые несколько дней.

А вот к концу декабря и на начало января специалист прогнозирует сильное похолодание, ожидаются морозы до -20°.

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Автор: Екатерина Лиманская