В Укргидрометцентре рассказали, когда придет потепление

15:23, 28 мая 2020
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В ближайшие дни в Украине будет прохладно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Потепление придет в Украину 5-6 июня.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду. В дневные часы это 20-25 градусов тепла. Конечно, это зависит от региона", - сообщил он. 

В то же время Кульбида добавил, что изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно, и их частота в связи с глобальным потеплением сильно выросла. Поэтому один день может быть холодным, а следующий - жарким. 

Напомним, в четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#потепление
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