В Укргидрометцентре рассказали, когда придет потепление

В ближайшие дни в Украине будет прохладно.

Иллюстрация / REUTERS

Потепление придет в Украину 5-6 июня.

Читайте также Сильный ливень превратил улицы Одессы в реки (фото, видео)

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду. В дневные часы это 20-25 градусов тепла. Конечно, это зависит от региона", - сообщил он.

В то же время Кульбида добавил, что изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно, и их частота в связи с глобальным потеплением сильно выросла. Поэтому один день может быть холодным, а следующий - жарким.

Напомним, в четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.