В Укргидрометцентре рассказали, когда придет потепление
В ближайшие дни в Украине будет прохладно.
Потепление придет в Украину 5-6 июня.
Сильный ливень превратил улицы Одессы в реки (фото, видео)
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
"Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду. В дневные часы это 20-25 градусов тепла. Конечно, это зависит от региона", - сообщил он.
В то же время Кульбида добавил, что изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно, и их частота в связи с глобальным потеплением сильно выросла. Поэтому один день может быть холодным, а следующий - жарким.
Напомним, в четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+22°... +10°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+18°... +10°
- Запорожье+24°... +10°
- Ивано-Франковск+17°... +9°
- Киев+17°... +9°
- Кропивницкий+18°... +13°
- Луганск+26°... +14°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+19°... +10°
- Сумы+17°... +13°
- Тернополь+17°... +10°
- Харьков+23°... +15°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницкий+17°... +10°
- Черкассы+16°... +10°
- Чернигов+17°... +11°
- Черновцы+17°... +11°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+22 °
Влажность:85 %
Давление:757 мм
Ветер: 6.3 м/с
Вероятность осадков:57 %
Восход:05:47
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей
- 11:02 В Карпатах бушует метель