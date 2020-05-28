В Украине объявили штормовое предупреждение на 28 мая

09:50, 28 мая 2020
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Местами ожидаются грозы.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН
В Украине ожидаются грозы / УНИАН

В четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 28 мая в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Напомним, 28 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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