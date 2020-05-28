В Украине объявили штормовое предупреждение на 28 мая
Местами ожидаются грозы.
В четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 28 мая в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Напомним, 28 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
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