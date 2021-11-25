Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что по разным методикам долгосрочного прогнозирования, зима в Украине будет мягкой.

В этом году в Украине и в Европе в целом ожидается мягкая зима. Вместе с тем количество осадков будет близким к норме.

Такой прогноз обнародовал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, передает Meteoprog.

"В соответствии с Европейским центром среднесрочных прогнозов с декабря до февраля на большей части Европы ожидается положительная аномалия температуры воздуха, особенно в ее восточной части. Хорошо заметно, что во все три месяца Украина находится в оранжевой заливке на карте, что соответствует аномалиям +1°...+2°", - объяснил он.

В то же время количество осадков будет близким к норме и только на севере Европейского континента ожидается избыток осадков, говорит синоптик.

По его словам, в пользу мягкой зимы в Украине также свидетельствуют прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии на ближайшие три месяца. Согласно данным, в Украине ожидается частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя.

Читайте такжеНа праздники в Украине ударят 20-градусные морозы: климатолог рассказала, какой будет зима

"Но это не исключает эпизодические вторжения холода, которые обычно кратковременны и не влияют на средние значения", - добавил специалист.

По данным Игоря Кибальчича, с вероятностью в 40-60% развитие теплой зимы прогнозируют и специалисты из Института Земли Колумбийского университета.

"Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что по разным методикам долгосрочного прогнозирования, зима как на территории Украины, так и на большей части Европы с высокой степенью вероятности окажется теплее нормы... Снежный покров ожидается неустойчивым и будет распределяться пятнисто по территории. В течение всей зимы осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя", - резюмировал синоптик и добавил, что "теплый сценарий зимы не отменяет эпизодические периоды арктических вторжений холода, аномально низких температур и сильных снегопадов".

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, декабрь этого года будет близок к климатической норме.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская