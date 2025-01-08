В четверг, 9 января, практически по всей Украине будет очень тепло. В большинстве областей столбики термометров покажут +7°...+10°, только местами на севере страны будет свежее, +3°...+5°, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +11°...+14°. Украинцев ждет сухая погода с переменной облачностью, только на крайнем севере вероятны небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +5°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +10°.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +9°.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +9°.
- В Тернополе 9 января ночью будет +2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +11°, пасмурно, вечером дождь.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет +3°...+8°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+3°, небольшая облачность, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+7°.
- В Одессе 9 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +7°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет ясно, +8°...+14°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +8°, днем +10°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +8°, днем +10°.
9 января - какой праздник
День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день ставили 12 кольев или жердей в поле или на пруду, как для куриного гнезда. А девушки сливали воду в середину круга, смывая тоску с сердца.