В ряде областей также действует желтый уровень опасности.

В Украине объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение о непогоде обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода ухудшится уже сегодня вечером. Непогода продлится и ближайшей ночью.

"Вечером 5 августа и ночью 6 августа в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - сообщают синоптики.

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Также, по их данным, в Карпатах ожидаются сильные дожди, из-за чего объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Каким будет август в Украине - прогноз синоптика

Начало августа в Украине в этом году будет холодным. Об этом говорит начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, в середине месяца вероятна новая волна жары, когда температура будет повышаться до +35...+38 градусов.

Также она отметила, что для лета характерны такие явления, как ливни, град, шквалы. "Не исключено, что до конца августа и даже в сентябре такие явления будут", - отметила Голеня. Она уточнила, что в ближайшее время таких циклонических образований, которые давали бы дожди на большие территории, - значительные или сильные - не прогнозируется, но могут быть локальные ливни.

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