Начало месяца будет прохладное, и до 10 августа сильной жары по территории Украины не прогнозируется.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, каким будет август для украинцев. Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно того, какой будет погода в Украине в августе, и ожидается ли еще сильная жара до конца лета.

"Начало августа у нас будет прохладное. Можем уже сразу сказать, что пока мы не повторим лето 2010 года, которое самое жаркое по своей продолжительности", - отметила Голеня. Сейчас, по ее словам, "вышел перерыв" и прохладная погода установилась в большинстве областей страны.

На этой неделе, рассказала она, "процессы будут западные и северо-западные".

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"То есть заходит к нам прохладный воздух с северо-запада, из районов Великобритании, Северного моря", - пояснила эксперт.

На прошлой неделе, добавила Голеня, в Украину зашел воздух из Скандинавии и "имеем такой прохладный результат". На этой же неделе будет уже теплее.

"И если будет солнечная погода, то в большинстве областей +25°...+30° - это, скажем так, нормальная жара. Как для современных условий глобального потепления. На юге страны +30°...+34°. Также такая (температура - УНИАН) может быть на востоке", - рассказала она.

В то же время, отметила синоптик, пока расчеты не указывают на то, как это было раньше, что волна сильной жары ожидалась после 5 августа. "Дают расчеты, что она уже там где-то на середину месяца, с 10 августа, может быть. Но это такой прогноз - 50 на 50", - сказала Голеня.

По ее словам, жара, тропический воздух, пока поступает с севера Африки на Испанию, Италию, Балканы.

Она предположила, что в середине августа еще может быть волна жары, но уже не такая "экстремальная" как для этого месяца лета.

"Если и будет жара, то она будет... Можем снова на юге ждать до +35°, в пределах, сильная жара +35°...+38° градусов. Запад, север страны - там до +35°. Но, чтобы +40° - пока таких расчетов нет и может так уже быть, что и не будет", - сказала синоптик.

Также на вопрос о том, какие в августе могут быть метеорологические явления, в частности сильные дожди, она отметила, что для лета в целом характерны такие явления: ливни, град, шквалы.

"И когда достаточно резко меняется воздушная масса с тропической на полярную, то происходят такие явления. Для лета характерны они. Поэтому и не исключено, что до конца августа и даже в сентябре такие явления будут", - отметила Голеня.

По ее словам, в ближайшее время таких особых циклонических образований, которые давали бы дожди на большие территории, - значительные или сильные - не прогнозируется. "Локально могут быть ливни", - добавила эксперт.

Жара на планете бьет рекорды - подробности

Ранее Reuters отмечало, что 22 июля стало вторым подряд днем с рекордно высокой глобальной температурой. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus, которая отслеживает подобные тенденции с 1940 года, средняя глобальная температура воздуха у поверхности поднялась до +17,15 по Цельсию. Это на 0,06 градуса выше, чем 21 июля.

Последний раз рекорд был установлен четыре дня подряд в начале июля 2023 года. До этого самый жаркий день был в августе 2016 года.

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