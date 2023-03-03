В ближайшие дни по всей стране ожидается "плюс" и периодические осадки.

В ближайшие 10 дней по всей Украине температура воздуха устойчиво будет держаться выше "нуля", только по ночам еще будут небольшие минусы. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, в Украине начинается тенденция медленного, но устойчивого потепления. Синоптик говорит, что в этот период периодически повсюду будут проходить осадки в виде дождей

6-7 марта, кроме юга, возможны небольшие дожди с переходом в мокрый снег. 9-10 числа, по прогнозу Щедрина, вновь по всему государству под влиянием циклона с запада пройдут дожди, кое-где сильные, возможен мокрый снег.

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"А уже с 12-13 числа, думаю, погода приготовит нам очень красивый сюрприз", - заинтриговал народный синоптик, однако не уточнил, о каком именно сюрпризе идет речь.

Погода в марте - что говорят синоптики

По данным Укргидрометцентра, в первой половине месяца днем будет преобладать плюсовая температура, а ночью - небольшой минус. В общем весна 2023 в Украине будет на 1-2 градуса теплее климатической нормы.

По прогнозам, в марте не ожидается много осадков, а на востоке их выпадет меньше нормы.

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