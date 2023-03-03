Теплее всего будет на юге Украины.

Сегодня, 3 марта, в Украине будет доминировать пасмурная погода. Небо затянет облаками, лишь на юге, юго-востоке и на Прикарпатье будет солнечно. Температура по всей стране ожидается плюсовая, местами до +8°. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +5°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем +5°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +4°.

В Тернополе 3 марта ночью будет -3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +7°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +4°.

В Виннице сегодня будет -2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -1° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачност.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 3 марта - ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -1°, днем +8°, ясно и безозблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+6°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.

Приметы погоды 3 марта

3 марта - если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.

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