На востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 9 июля
В отдельных районах ожидается град.
В четверг, 9 июля, в восточных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода. Жара вернется 11 июля.
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