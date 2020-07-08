На востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 9 июля

15:29, 8 июля 2020
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В отдельных районах ожидается град.

На востоке Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН
На востоке Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В четверг, 9 июля, в восточных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода. Жара вернется 11 июля.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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