На востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 9 июля

В отдельных районах ожидается град.

На востоке Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В четверг, 9 июля, в восточных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода. Жара вернется 11 июля.