Стало известно, когда в Украину вернется жара

13:02, 8 июля 2020
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В ближайшие дни в Украине будет удерживаться прохладная погода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни в Украине будет удерживаться прохладная погода. 

Погода на сегодня: почти по всей Украине похолодает (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 9-10 июля в Украине местами пройдут дожди. Температура днем составит +19...+29 градусов. 

В субботу, 11 июля, по всей стране потеплеет. Температура поднимется до +33 градусов. 

В воскресенье на западе снова похолодает и пройдут дожди. В остальных регионах температура воздуха поднимется до +26...+34 градусов. 

Напомним, в среду, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#жара
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