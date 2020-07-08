Стало известно, когда в Украину вернется жара
В ближайшие дни в Украине будет удерживаться прохладная погода.
В ближайшие дни в Украине будет удерживаться прохладная погода.
Погода на сегодня: почти по всей Украине похолодает (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 9-10 июля в Украине местами пройдут дожди. Температура днем составит +19...+29 градусов.
В субботу, 11 июля, по всей стране потеплеет. Температура поднимется до +33 градусов.
В воскресенье на западе снова похолодает и пройдут дожди. В остальных регионах температура воздуха поднимется до +26...+34 градусов.
Напомним, в среду, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +10°
- Днепр+29°... +16°
- Донецк+32°... +15°
- Житомир+20°... +10°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+23°... +12°
- Кропивницкий+22°... +11°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+20°... +12°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+20°... +12°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+19°... +12°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+22°... +13°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:68 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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