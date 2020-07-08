Стало известно, когда в Украину вернется жара

В ближайшие дни в Украине будет удерживаться прохладная погода.

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В ближайшие дни в Украине будет удерживаться прохладная погода.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 9-10 июля в Украине местами пройдут дожди. Температура днем составит +19...+29 градусов.

В субботу, 11 июля, по всей стране потеплеет. Температура поднимется до +33 градусов.

В воскресенье на западе снова похолодает и пройдут дожди. В остальных регионах температура воздуха поднимется до +26...+34 градусов.

Напомним, в среду, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.