Укргидрометцентр предупреждает о вероятности возникновения лесных пожаров.

В ряде областей Украины сразу на три дня объявили чрезвычайный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, это связано с вероятностью возникновения лесных пожаров.

"28-30 июня в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Херсонской (28 июня и в Житомирской) областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на сегодня

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня в ряде областей на юго-востоке Украины объявили штормовое предупреждение.

По данным Украинского гидрометцентра, ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды I уровень опасности объявлен в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

По прогнозам, на остальной территории Украины сегодня также будут кратковременные осадки. На западе и севере столбики термометров покажут +18°...+22°, на востоке воздух прогреется до +22°...+29°. В центральной части Украины будет +22°...+23°, а на юге +23°...+26°.

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