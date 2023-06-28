Укргидрометцентр прогнозирует грозы, град и шквалы.

В пяти областях Украины сегодня ожидается неблагоприятная погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Днем 28 июня в юго-восточной части страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:

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Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Херсонская.

Погода сегодня - прогноз на 28 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Днем прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. В юго-восточной части днем в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет юго-западный, западный, его скорость составит 7-12 м/с. Днем в северо-западной части местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура в Украине составит 18-23°, в юго-восточных областях воздух прогреется до 23-28°.

На Киевщине также ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы.

Ветер будет северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура днем в Киевской области составит 18-23°, а в столице столбики термометров покажут 21-23°.

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