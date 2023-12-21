Наталья Диденко поделились прогнозом на 22 декабря.

День зимнего солнцестояния, 22 декабря, в Украине будет с осадками, сильным ветром и некоторым похолоданием. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

Из-за того, что температура воздуха будет постепенно снижаться, дожди будут смешиваться с мокрым снегом.

"Синоптический дискомфорт влажной погоды будет усиливать завтра порывистый юго-западный ветер, порой со штормовыми порывами. Одеться стоит поплотнее", - советует она.

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Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, будет колебаться в пределах +1...+4 градусов, только на юге и востоке будет теплее, +4...+8 градусов.

"В Киеве день зимнего солнцестояния ожидается влажным, местами пройдет дождь, возможно с мокрым снегом", - говорит Наталья Диденко.

Ветер, по ее прогнозам, будет юго-западный, порывистый, вероятны штормовые порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем одинаковая, +1...+3 градуса.

В столице два дня подряд фиксируют температурные рекорды. В частности, 19 декабря минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение для этого дня 1982 и 2019 годов и составила +4,1°С. а 20 декабря максимальная температура воздуха в Киеве превысила на 1,5°С рекордное значение 1982 года для этого дня и составила +10,6°С.

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