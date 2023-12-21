До конца года погода в Украине будет нестабильной.

До конца года погода в Украине будет капризной и нестабильной. Ожидаются колебания температуры, небольшие осадки и дефицит снежного покрова. Об этом в комментарии "Телеграфа"рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его данным, теплая погода в Украине будет держаться еще 21 и 22 декабря, а потом придет небольшое похолодание.

"23 и 24 декабря в связи с развитием малоподвижного циклона в районе стран Балтии и поступлением более холодного скандинавского воздуха, ожидается кратковременное снижение температуры и небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, на юге - с дождем", - говорит синоптик.

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В частности, по его данным, ночью будут морозы до -2...-8 °С, а днем температура в большинстве областей будет колебаться в пределах -4...+2°С. Только в Крыму и на юге Одесской области воздух будет прогреваться до +1...+6.

Это похолодание будет кратковременным, поэтому уже с Рождества, 25 декабря, температура в Украине снова повысится до аномальных показателей. Ночью ожидается -1 ... + 5°С, днем +3...+8°С, а на юге, в Крыму и на Прикарпатье местами возможно прогревание до +10...+15°С! Потепление, по данным синоптика, будет сопровождаться небольшими дождями и туманами.

Погода на Новый год

В канун Нового года, с 28 по 31 декабря, температура воздуха снизится по всей стране до небольших морозов. По прогнозу синоптика, ночью столбики термометров будут падать до -3...-9°С, а днем будут показывать -3...+3°С.

"Не исключено выпадение снега и мокрого снега, за исключением южных областей... на Новый год есть вероятность восстановления более зимнего характера погоды", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Какая погода будет в Украине до Рождества - прогноз на ближайшие дни

По данным известного синоптика Натальи Диденко, 21 декабря в Украине будет без существенных осадков, однако несколько похолодает, днем +1...+5 градусов. 22 декабря станет больше осадков и усилится ветер. 23 декабря станет еще прохладнее, а осадки будут преимущественно в виде мокрого снега. На Сочельник прогнозируется холодная погода с мокрым снегом и дождем, а на Рождество в Украине снова начнет повышаться температура.

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