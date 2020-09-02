Погода на завтра: в Украине без осадков, во многих областях похолодает (карта)

16:30, 2 сентября 2020
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Похолодание ожидается в западных и северных областях.

Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН
Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура поднимется до +36°.

Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября

  • В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°.
  • В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +27°.
  • Во Львове в четверг без осадков, ночью +9°, днем +20°. 
  • В Луцке ночью +11°, днем +20°, без осадков. 
  • В Ривном в четверг облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +19°.
  • В Хмельницком завтра ночью +12°, днем +21°, пройдет дождь. 
  • В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +19°. 
  • В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +20°.
  • В Виннице завтра без осадков, температура воздуха +13°...+26°.
  • В Житомире в четверг солнечно, температура ночью +13°, днем +24°.
  • В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков. 
  • В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +18°, днем +35°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +21°...+33°.
  • Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°. 
  • В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, без осадков. 
  • В Николаеве завтра без осадков, ночью +19°, днем +35°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +35°.
  • В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +20°...+33°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +22°, днем +35°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +20°, днем +36°.
  • В Симферополе в четверг без осадков, +18°...+33°.
  • В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +19°, днем +36°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +19°, днем +36°. 
Погода в Украине на 3 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 3 сентября / УНИАН

По народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. Баба Василиса со льном спешит, готовится к трепании и вечерницам. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. На Фаддея крестьянин не грустил - в доме хлебец завелся. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме и плотно залепленны воском пчелиные соты. 

Погода в Украине

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. 

В среду, 2 сентября, в Украине будет без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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