Погода на завтра: в Украине без осадков, во многих областях похолодает (карта)

Похолодание ожидается в западных и северных областях.

Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура поднимется до +36°.

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В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°.

В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +27°.

Во Львове в четверг без осадков, ночью +9°, днем +20°.

В Луцке ночью +11°, днем +20°, без осадков.

В Ривном в четверг облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +19°.

В Хмельницком завтра ночью +12°, днем +21°, пройдет дождь.

В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +19°.

В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +20°.

В Виннице завтра без осадков, температура воздуха +13°...+26°.

В Житомире в четверг солнечно, температура ночью +13°, днем +24°.

В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков.

В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +18°, днем +35°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +21°...+33°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, без осадков.

В Николаеве завтра без осадков, ночью +19°, днем +35°.

В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +35°.

В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +20°...+33°.

В Харькове без осадков, температура ночью +22°, днем +35°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +20°, днем +36°.

В Симферополе в четверг без осадков, +18°...+33°.

В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +19°, днем +36°.

Погода в Украине на 3 сентября / УНИАН

По народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. Баба Василиса со льном спешит, готовится к трепании и вечерницам. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. На Фаддея крестьянин не грустил - в доме хлебец завелся. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме и плотно залепленны воском пчелиные соты.

Погода в Украине

До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.

В среду, 2 сентября, в Украине будет без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.

Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.