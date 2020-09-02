Погода на завтра: в Украине без осадков, во многих областях похолодает (карта)
Похолодание ожидается в западных и северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура поднимется до +36°.
Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября
- В Киеве завтра без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +26°.
- В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +15°, днем +27°.
- Во Львове в четверг без осадков, ночью +9°, днем +20°.
- В Луцке ночью +11°, днем +20°, без осадков.
- В Ривном в четверг облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +11°, днем +19°.
- В Хмельницком завтра ночью +12°, днем +21°, пройдет дождь.
- В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +10°, днем +19°.
- В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +20°.
- В Виннице завтра без осадков, температура воздуха +13°...+26°.
- В Житомире в четверг солнечно, температура ночью +13°, днем +24°.
- В Черкассах ночью +17°, днем +33°, без осадков.
- В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +18°, днем +35°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +21°...+33°.
- Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +20°, днем +30°.
- В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +35°, без осадков.
- В Николаеве завтра без осадков, ночью +19°, днем +35°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +19°, днем +35°.
- В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +20°...+33°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +22°, днем +35°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +20°, днем +36°.
- В Симферополе в четверг без осадков, +18°...+33°.
- В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +19°, днем +36°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +19°, днем +36°.
По народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. Баба Василиса со льном спешит, готовится к трепании и вечерницам. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. На Фаддея крестьянин не грустил - в доме хлебец завелся. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме и плотно залепленны воском пчелиные соты.
Погода в Украине
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
В среду, 2 сентября, в Украине будет без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.
Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.
- Винница+31°... +17°
- Днепр+36°... +17°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+32°... +16°
- Запорожье+36°... +18°
- Ивано-Франковск+22°... +12°
- Киев+32°... +16°
- Кропивницкий+35°... +16°
- Луганск+35°... +18°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+34°... +17°
- Одесса+31°... +19°
- Полтава+34°... +17°
- Ровно+23°... +12°
- Симферополь+34°... +19°
- Сумы+33°... +17°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+34°... +19°
- Херсон+35°... +17°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+32°... +17°
- Чернигов+32°... +15°
- Черновцы+26°... +15°