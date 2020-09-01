Тепло и без снега: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень и зиму
Синоптики прогнозируют, что осень в Украине будет теплой.
Погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.
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Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал "Вестям", что жаркая погода сохранится в Украине до 5-6 сентября.
"Дальше температура немного спадет, примерно на пять градусов, но все равно будет выше климатической нормы для этого периода. Существенного похолодания в сентябре не ожидается, как и серьезных осадков", - сообщил он.
А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в октябре в Украине можно ждать традиционных туманов и заморозков ночью, но днем будет плюсовая температура.
"Осень будет теплой и сухой, тенденции к потеплению климата у нас проявляются все сильнее. В этом году восемь месяцев, за исключением апреля-мая, были аномально теплыми. И ожидается, что этот тренд останется. По оценкам метеорологов, 2020 год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения. Но при этом будет наблюдаться серьезный дефицит влаги", - говорит она.
Холодать начнет в конце сентября-начале октября, что может привести к заморозкам.
А вот вторая половина осени может принести сюрпризы в виде мокрого снега, но при этом на фоне нетипичной для этого периода довольно высокой температуры.
По информации Балабух, зимой украинцев ждут небольшие морозы, оттепели, ледяные дожди и отсутствие полноценного снежного покрова, что опять негативно скажется на водных ресурсах и ранних полевых культурах.
Погода в Украине
- В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября.
- Во вторник, 1 сентября, в Украине будет очень жарко и практически без осадков. На юге и востоке страны температура днем поднимется до +35°.
- В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается.
- Винница+33°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+35°... +16°
- Житомир+32°... +17°
- Запорожье+36°... +20°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+32°... +18°
- Кропивницкий+35°... +15°
- Луганск+35°... +16°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+21°... +14°
- Николаев+35°... +15°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+33°... +18°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+34°... +17°
- Сумы+32°... +17°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+34°... +18°
- Херсон+36°... +15°
- Хмельницкий+32°... +15°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+30°... +14°
- Черновцы+28°... +17°