Тепло и без снега: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень и зиму

14:00, 1 сентября 2020
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Синоптики прогнозируют, что осень в Украине будет теплой.

Осень в Украине будет теплой / Фото УНИАН
Осень в Украине будет теплой / Фото УНИАН

Погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова. 

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Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал "Вестям", что жаркая погода сохранится в Украине до 5-6 сентября.

"Дальше температура немного спадет, примерно на пять градусов, но все равно будет выше климатической нормы для этого периода. Существенного похолодания в сентябре не ожидается, как и серьезных осадков", - сообщил он.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в октябре в Украине можно ждать традиционных туманов и заморозков ночью, но днем будет плюсовая температура.

"Осень будет теплой и сухой, тенденции к потеплению климата у нас проявляются все сильнее. В этом году восемь месяцев, за исключением апреля-мая, были аномально теплыми. И ожидается, что этот тренд останется. По оценкам метеорологов, 2020 год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения. Но при этом будет наблюдаться серьезный дефицит влаги", - говорит она.

Холодать начнет в конце сентября-начале октября, что может привести к заморозкам. 

А вот вторая половина осени может принести сюрпризы в виде мокрого снега, но при этом на фоне нетипичной для этого периода довольно высокой температуры.

По информации Балабух, зимой украинцев ждут небольшие морозы, оттепели, ледяные дожди и отсутствие полноценного снежного покрова, что опять негативно скажется на вод­ных ресурсах и ранних полевых культурах.

Погода в Украине

  • В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября. 
  • Во вторник, 1 сентября, в Украине будет очень жарко и практически без осадков. На юге и востоке страны температура днем поднимется до +35°.
  • В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается. 

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Теги: #погода в Украине
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