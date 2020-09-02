Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Во многих регионах похолодает.
До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в четверг, 3 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается жаркая и солнечная погода, температура днем поднимется до +27…+36 градусов. Прохладно и дождливо будет только на западе страны - там столбики термометров поднимутся до +25 градусов.
В пятницу, 4 сентября, на западе и севере местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +20…+27 градусов. Теплее будет на юге и востоке Украины - там синоптики обещают температуру до +35 градусов.
На выходных, 5-6 сентября, осадков не ожидается. В субботу температура днем по стране поднимется до +23…+34 градусов, в воскресенье - до +25…+32.
Погода в Украине
- В среду, 2 сентября, в Украине будет без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.
- Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова.
- В ближайшие дни в Украине будет сохранятся жаркая и сухая погода. Дожди вернутся 11 сентября.
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Погода в Украине
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