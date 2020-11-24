Ливни накроют два региона: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

Ночью продолжится постепенное похолодание.

Завтра в восточной и северной частях страны ожидаются дожди / фото УНИАН

В среду, 25 ноября, по всей территории страны - переменная облачность. Дождь пройдет в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+9°. Ночью холоднее всего будет в Ивано-Франковске - здесь столбики термометров опустятся до -6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью +4°, днем +6°.

В Чернигове - ливень, температура воздуха ночью +4°, днем +6°.

Во Львове в среду переменная облачность, ночью -4°, днем +6°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.

В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +6°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра ночью -5°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра ночью -6°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду переменная облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -5°...+6°.

В Житомире в среду облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.

В Черкассах ночью +3°, днем +7°, облачно.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Полтаве завтра ожидается небольшой дождь, температура воздуха +3°...+5°.

В Одессе 25 ноября облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.

В Херсоне в среду ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +6°.

В Сумах завтра ливень, температура воздуха +2°...+4°.

В Харькове - ливень, температура ночью +1°, днем +3°.

В Днепре переменная облачность и дождь, температура ночью +2°, днем +5°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, ливень, +1°...+7°.

В Краматорске завтра облачно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +3°.

В Северодонецке завтра пасмурно, ливень, температура ночью -3°, днем +3°.

Прогноз погоды на 25 ноября / фото УНИАН

25 ноября — свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег — весна будет поздней. Раньше определяли, задержится ли снег, так: вставляли в него соломинку, если она проваливалась — снег сойдет, не проваливалась — задержится.

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