Ливни накроют два региона: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Ночью продолжится постепенное похолодание.
В среду, 25 ноября, по всей территории страны - переменная облачность. Дождь пройдет в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+9°. Ночью холоднее всего будет в Ивано-Франковске - здесь столбики термометров опустятся до -6°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Синоптик предупредила украинцев о дождях и мокром снеге
- В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью +4°, днем +6°.
- В Чернигове - ливень, температура воздуха ночью +4°, днем +6°.
- Во Львове в среду переменная облачность, ночью -4°, днем +6°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.
- В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +6°, переменная облачность.
- В Хмельницком завтра ночью -5°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -6°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду переменная облачность, ночью -3°, днем +7°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -5°...+6°.
- В Житомире в среду облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
- В Черкассах ночью +3°, днем +7°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Полтаве завтра ожидается небольшой дождь, температура воздуха +3°...+5°.
- В Одессе 25 ноября облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Херсоне в среду ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +6°.
- В Сумах завтра ливень, температура воздуха +2°...+4°.
- В Харькове - ливень, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Днепре переменная облачность и дождь, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, ливень, +1°...+7°.
- В Краматорске завтра облачно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, ливень, температура ночью -3°, днем +3°.
25 ноября — свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег — весна будет поздней. Раньше определяли, задержится ли снег, так: вставляли в него соломинку, если она проваливалась — снег сойдет, не проваливалась — задержится.
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Погода в Украине
- Винница+5°... +1°
- Днепр+6°... +1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+6°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... -3°
- Киев+6°... +3°
- Кропивницкий+6°... -1°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+7°... +2°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+9°... -2°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+5°... +1°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+6°... +1°
- Харьков+5°... 0°
- Херсон+7°... -2°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+6°... +2°
- Чернигов+6°... +3°
- Черновцы+8°... -2°
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Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:0 °
Мин./макс. температура:+3° / +10°
Влажность:62 %
Давление:761 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:03
Закат16:49
Видимость:16 км
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