Ливни накроют два региона: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

16:30, 24 ноября 2020
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Ночью продолжится постепенное похолодание.

Завтра в восточной и северной частях страны ожидаются дожди / фото УНИАН
Завтра в восточной и северной частях страны ожидаются дожди / фото УНИАН

В среду, 25 ноября, по всей территории страны - переменная облачность. Дождь пройдет в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+9°. Ночью холоднее всего будет в Ивано-Франковске - здесь столбики термометров опустятся до -6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Синоптик предупредила украинцев о дождях и мокром снеге

  • В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью +4°, днем +6°.
  • В Чернигове - ливень, температура воздуха ночью +4°, днем +6°.
  • Во Львове в среду переменная облачность, ночью -4°, днем +6°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.
  • В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +6°, переменная облачность.
  • В Хмельницком завтра ночью -5°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -6°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду переменная облачность, ночью -3°, днем +7°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -5°...+6°.
  • В Житомире в среду облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
  • В Черкассах ночью +3°, днем +7°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.
  • В Полтаве завтра ожидается небольшой дождь, температура воздуха +3°...+5°.
  • В Одессе 25 ноября облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
  • В Херсоне в среду ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +6°.
  • В Сумах завтра ливень, температура воздуха +2°...+4°.
  • В Харькове - ливень, температура ночью +1°, днем +3°.
  • В Днепре переменная облачность и дождь, температура ночью +2°, днем +5°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, ливень, +1°...+7°.
  • В Краматорске завтра облачно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +3°. 
  • В Северодонецке завтра пасмурно, ливень, температура ночью -3°, днем +3°.
Прогноз погоды на 25 ноября / фото УНИАН
Прогноз погоды на 25 ноября / фото УНИАН

25 ноября — свящмуч. Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег — весна будет поздней. Раньше определяли, задержится ли снег, так: вставляли в него соломинку, если она проваливалась — снег сойдет, не проваливалась — задержится.

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Автор: Елена Пилипчак

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