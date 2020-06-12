Жаркая погода в Киеве установила четыре температурных рекорда
Вчера климатическая норма была превышена на 9°.
В течение последних двух дней в Киеве были установлены четыре температурных рекорда.
На западе и юге Украины объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года. Ночь на 11 июня в столице оказалась самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже 20,6°.
11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,3°, что на 1,5° выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма превышена на 9°.
Кроме того, вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, температура не опустилась ниже +21,7°. Предыдущее рекордное значение 2010 года превышено на 0,3°.
Напомним, на выходных в Украине будет жарко, в большинстве регионов пройдут дожди.
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