Климатологи рассказали, как глобальное потепление повлияло на разные регионы Украины
Больше всего за последнее 30-летие потеплело в Чернигове и Киеве.
Глобальное потепление за последние 30 лет проявилось на всей территории Украины, однако темпы отличаются от региона к региону.
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Сильнее всего изменилась погода в Чернигове и Киеве, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Больше всего за последнее 30-летие потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6°, а меньше всего - в Ужгороде - на 0,9°", - рассказал директор Центральной геофизической обсерватории имени Александр Косовец.
Он также добавил, что темпы глобального потепления в Украине быстрее, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепление за 30 лет близким к 1°.
Также уменьшилось количество осадков, а если учитывать увеличение испарения из--за роста температуры воздуха, то дефицит увлажнения Украины растет.
Напомним, в Украине изменения климата повлияли на количество и интенсивность осадков, которые в будущем будут только увеличиваться.
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