Смерчи и мощные ливни: синоптики рассказали, как изменится климат в Украине

Средняя температура в Украине повышается быстрее, чем в других странах Европы.

Интенсивность осадков в Украине будет увеличиваться / фото УНИАН

В Украине изменения климата повлияли на количество и интенсивность осадков, которые в будущем будут только увеличиваться.

Рост осадков в Украине наблюдается в течение последних десятилетий, что связано с увеличением интенсивности конвекции. К этому приводит повышение температуры в умеренных широтах, где достаточно много влаги, рассказала "Обозревателю" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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"Благодаря этому облака у нас образуются мощнее, с большим количеством осадков. Скорость потоков воздуха возрастает, из-за этого образуются шквалы. Чаще начал выпадать град, фиксируются случаи, когда его диаметр достигает размера с грецкий орех", - пояснила она..

Среднее повышение температуры в Украине происходит интенсивнее, чем в Европе, а климатические изменения в последние годы у нас мощнее. Поэтому появление и интенсивность гроз, ливней, шквалов и смерчей увеличивается.

"Повышение средней температуры воздуха за год у нас значительно превышает темпы роста глобальной температуры по всему европейскому континенту, она будет повышаться и в дальнейшем. И это будет влиять на то, что эти процессы будут сильнее", - прогнозирует она.

При этом метеорологи видят не только тенденцию к увеличению интенсивности осадков, но и к увеличению продолжительности дней без дождей.

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии рассказали, что в регионах может наблюдаться разная интенсивность дождей: где-то заливает, где-то стоит засуха.

"На западной Украине свои погодные условия, там были накоплены осадки, которые привели к наводнениям в Карпатском регионе, они отличаются от восточного региона. Сейчас здесь местами заливает, но для данного времени года это нормально", - отметили они.

Но при этом несколько лет назад в Укргидрометцентре появился новый индикатор определения погодных явлений.

"Существует три типа угрожающих явлений: опасное метеорологическое явление и стихийное явление второго или третьего порядка. И вот еще несколько лет назад третьего порядка, самого опасного, у нас не было, его ввели два года назад. Это более мощные, крайние критерии, которые ранее не наблюдались в погоде. Но на востоке такие явления пока проявляются не часто", - рассказали синоптики.

Синоптики прогнозируют, что интенсивные осадки будут наблюдаться по всей Украине, но Карпатский регион является наиболее опасным, так как там выпадает больше всего осадков по стране.

"Именно тут развиваются мощные конвективные облака, поэтому не зря этот регион, особенно высокогорный, называют "полюсом гроз". Но если мы говорим о возможных подтоплениях и интенсивных осадках, то они будут наблюдаться на всей территории", - говорит Балабух.

Еще одна особенность сильных локальных ливней в том, что спрогнозировать их заранее почти невозможно, а следовательно, и подготовиться к разрушительным последствиям от непогоды нет возможности.

"Очень сложно прогнозировать локальные осадки: грозы, град, шквалы, сильные ливни. Мы можем это увидеть, когда начинает образовываться облако, и мы уже видим, что из него выпадет, тогда составляем штормовое предупреждение и объявляем его", - сказали в Харьковском отделении Укргидрометцентра.

Напомним, во вторник, 7 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.