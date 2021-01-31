Засыплет снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение
Прогнозируется снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с.
На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
«В ближайшие два дня снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с. 1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед», - говорится в сообщении.
На протяжении 2 февраля в большинстве областей без существенных осадков.
На дорогах, кроме юга, гололедица.
1-2 февраля снижение температуры ночью до 4-10° мороза, в северной части до 13° мороза, днем до 0-6° мороза. На юге и востоке температура существенно не изменится: ночью около 0°, днем 2-8° тепла.
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