Засыплет снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

Прогнозируется снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с.

В Украине в ближайшие два дня будет идти мокрый снег / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«В ближайшие два дня снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с. 1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед», - говорится в сообщении.

На протяжении 2 февраля в большинстве областей без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, гололедица.

1-2 февраля снижение температуры ночью до 4-10° мороза, в северной части до 13° мороза, днем до 0-6° мороза. На юге и востоке температура существенно не изменится: ночью около 0°, днем 2-8° тепла.

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