1 июля в некоторых областях высока вероятность возникновения лесных пожаров.

На сегодня, 1 июля, в Украине объявили чрезвычайный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в трех областях:

Черкасской;

Херсонской;

Николаевской.

Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность объявляется, когда сочетаются высокая температура воздуха и сухая погода. Именно эти условия приводят к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии открытого огня.

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Жара в Украине - что известно

В Украине с приходом июля прогнозируется существенное повышение температуры. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, жару на нашу территорию принесет воздушная масса субтропического происхождения.

Прогнозируется, что самая высокая температура будет в центральных и южных областях. "Столбики термометров достигнут отметки +30 °С, а местам на крайнем юге не исключены +35 °С", - прогнозирует синоптик.

В то же время на западе и севере периодически будет дождливо. Благодаря осадкам температура здесь будет более комфортной.

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