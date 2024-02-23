В Одесской области введен І уровень опасности.

Сегодня в Одессе ожидаются сильные порывы ветра. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, опасные погодные явления будут наблюдаться и по территории Одесской области.

"Днем 23 февраля ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-17 м/с", - сообщают они.

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Из-за непогоды в Одесской области объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 23 февраля

По данным синоптиков, сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ожидается юго-восточного направления, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем составит весенние +9°...+14°.

В Одессе также будет облачно с прояснениями. Без осадков, столбики термометров покажут +9°...+11°.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что в ближайшие выходные в Украине станет еще теплее, осадков не предвидится, однако сохранится порывистый ветер. Потепление продлится недолго, уже со следующей недели ожидается некоторое снижение температуры, однако похолодание будет несильным. "Природа и атмосфера спокойно, без контрастных дерганий", - говорит синоптик.

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