Со следующей недели в Украине ожидается похолодание.

На выходных, 24 и 25 февраля, в Украине станет еще теплее, однако уже со следующей недели температура снова снизится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталкья Диденко.

"На выходных в Украине ожидается теплая погода", - говорит синоптик. Осадков не будет, хотя удержится порывистый ветер.

"В дальнейшем градусы немного "присядут", однако серьезного похолодания не видно - природа и атмосфера спокойная, без контрастных дерганий", - рассказала синоптик.

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В Украине усиливается ветер - что говорят синоптики

На сегодня, 23 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. По данным синоптиков, днем местами в большинстве центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях порывы ветра также будут достигать штормовых значений.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Натальи Диденко, сегодня днем ожидается +7...+13 градусов, только в восточных областях будет свежее, +3...+6 градусов.

В дальнейшем, насколько видит синоптический глаз, существенных осадков в Украине не предвидится, говорит синоптик. Только сегодня на крайнем западе возможны небольшие дожди, однако на общую бездождевую ближайшую перспективу это не повлияет.

Ветер, по словам Натальи Диденко, будет повевать с юга. Сегодня он может быть порывистым, порой сильным.

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