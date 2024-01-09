Заповедник покинули последние фламинго.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" из-за мощного шторма произошел масштабный разлив воды. Об этом сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, уровень воды в акватории "Тузловских лиманов" в начале января 2024 года существенно поднялся, но 8 января пришел мощный зимний шторм. В результате произошел масштабный разлив воды.

"На фоне высокой воды, шторм вытолкнул воду лимана Шаганы далеко от межевой линии побережья, в сторону здания границы нацпарка... Высокий уровень воды в лиманах и шторм окончательно заставил розовых фламинго покинуть Тузловские лиманы. По данным Украинского общества охраны птиц, вчера видели группу фламинго аж в Донецкой области, что является очень неожиданным...",- говорит ученый.

Он обнародовал фото и видео, на которых зафиксированы удивительные явления природы. В частности, сотрудники заповедника сняли бурный шторм. Также они показали, как выглядит побережье в штилевую погоду.

В Одесской области море пробило путь к заповедным водоемам

Напомним, в декабре 2023 года сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев рассказал, природа сама восстановила водообмен между заповедными лиманами и Черным морем. Отсутствие водообмена очень плохо влияло на экологическую систему – на размножение рыбы, озера и тому подобное. Но произошло чудо - Черное море решило проблему восстановления водообмена. Это произошло после нескольких мощных циклонов. Пропускная способность прорвы в среднем составила 50 м/куб в секунду, хотя при сильных восточных и юго-восточных ветрах она увеличивалась. Только за сутки в Тузловские лиманы поступало около 5 млн кубометров морской воды.

В декабре в заповеднике было много птиц, в частности еще держались небольшие стаи взрослых розовых фламинго вместе с молодыми птицами, хотя основная стая "фениксов" на тот момент уже улетела.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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