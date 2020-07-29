Ливень затопил село в Херсонской области
Ливень затопил 45 дворов и зданий.
Ливень подтопил село Сокологорное Генического района Херсонской области.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Всего ливень затопил 45 дворов и зданий. Работы по ликвидации чрезвычайного происшествия продолжаются.
В местах наибольшего скопления воды работают мотопомпы, которые перекачивают воду к месту установки пожарной насосной станции Службы 101, от которой через проложенную магистральную линию длиной около 1 км прокачивается вода в искусственно вырытый (около 2 км) отводящий канал.
В селе проживает около 760 человек. Эвакуация местного населения не проводилась. Погибших и травмированных нет.
Сейчас остаются подтопленными 31 двор и 34 здания, откачано 5584 куб.м воды. Уровень воды в домах от 3 до 10 см, уровень воды во дворах от 5 до 30 см..
Напомним, мощный ливень в Кирилловке Запорожской области затопил прибрежные здания и разрушила некоторые временные сооружения.
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