Жителей города призывают учитывать прогноз погоды и избегать мест, где может быть угроза падения веток деревьев.

Сильный ветер повалил деревья в Львове / city-adm.lviv.ua

Сильный ветер повалил в Львове три дерева.

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Сейчас коммунальные службы города убирают поваленные деревья, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В Галицкой районной администрации сообщили, что обнаружено 2 деревья, которые повалило ветром, на пр. Свободы, возле памятника Королю Данилу Галицкому. В Шевченковском районе упала ветка, коммунальщики уже ее распилили.

Также упало дерево на ул. Энергетической, 8. Также вомунальні службы распиливают ветви деревьев, которые упали на ул. Г. Хоткевича, 38.

Жителей города призывают учитывать прогноз погоды и избегать мест, где может быть угроза падения веток деревьев.

Напомним, в течение 12-13 мая в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.