В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +16°

В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +16°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:56, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

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