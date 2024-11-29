Предупреждение объявлено и по территории Киевской области.

В Киеве и Киевской обалсти на 30 ноября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

"Ночью и утром 30 ноября туман, видимость 200-500 метров", - прогнозируют синоптики.

Погодные условия, по прогнозу, приведут к нарушению движения транспорта. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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По данным синоптиков, 30 ноября на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а днем будет без осадков

Ночью и утром будет наблюдаться туман, на дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем по области 0°...+4°. В Киеве ночью около 0°, а днем столбики термометров покажут +1°...+3°.

Погода 30 ноября - прогноз по Украине

В субботу в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

В северной части ночью и утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами образуется гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от -2° до +3°, днем от-1° до +4°, в большинстве западных и южных областей +3°...+8°. На юге Одесской области и в Крыму ночью +1°...+6°, днем воздух прогреется до +5°...+10°.

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