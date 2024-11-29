В Киеве и Киевской обалсти на 30 ноября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.
"Ночью и утром 30 ноября туман, видимость 200-500 метров", - прогнозируют синоптики.
Погодные условия, по прогнозу, приведут к нарушению движения транспорта. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
По данным синоптиков, 30 ноября на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а днем будет без осадков
Ночью и утром будет наблюдаться туман, на дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем по области 0°...+4°. В Киеве ночью около 0°, а днем столбики термометров покажут +1°...+3°.
Погода 30 ноября - прогноз по Украине
В субботу в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.
В северной части ночью и утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами образуется гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от -2° до +3°, днем от-1° до +4°, в большинстве западных и южных областей +3°...+8°. На юге Одесской области и в Крыму ночью +1°...+6°, днем воздух прогреется до +5°...+10°.