Осадки покинут нашу страну, а к концу недели ожидаются солнечные прояснения.

На выходных, 30 ноября и 1 декабря, погода в украине стабилизируется. Осадки покинут территорию нашей старны. В субботу еще будет пасмурно, а в воскресенье во многих областях ожидается облачная погода с прояснениями. Температура пока останется без существенных изменений - днем по всей стране будет небольшой "плюс". Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается +1°, а днем +3°, пасмурно.

Во Львове в субботу ночью +2°, днем +4°, пасмурно. В воскресенье ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +2°, днем +5°, пасмурно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха +1°...+3°. В воскресенье температура будет +2°...+4°, пасмурно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +6°. В воскресенье - небольшая облачность, +1°...+4°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем 0°, пасмурно. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+1°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°. В воскресенье температура составит -1°...+1°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +1°...+7°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -1°...+3°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью -2°, днем 0°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье - пасмурно, температура составит -3°, днем 0°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -1°, днем до +1°. В воскресенье ночью температура составит -7°, днем столбики термометров покажут +5°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +1°, днем +5°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +3°. В воскресенье - практически безоблачно, температура 0°...+4°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +6°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -1°...+7°.

В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +6°, днем +8°. В воскресенье - пасмурно, температура +3°...+4°.

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