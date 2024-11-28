Температура в течение суток в столице будет от -1° до +1°.

Предпоследний день осени в Киеве будет пасмурным, холодным и мокрым. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью 29 ноября в столице будет -1°...0°, однако днем температура практически не изменится - будет 0°...+1°. Весь день ожидается пасмурная погода, небо будет затянуть облаками, ожидается дожди и снег.

Ощущение прохлады добавит юго-восточный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится с 753 до 758 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +85°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 29 ноября ночью будет +2°, днем +5°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+2°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 29 ноября - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем 0°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+8°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.

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