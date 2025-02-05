В Киеве срочно объявили І уровень опасности: что произошло (инфографика)

В Киеве утром 5 февраля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
Осложнение погодных условий ожидается и по территории Киевской области.
"В ближайший час и до конца суток 5 февраля на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.
Они прогнозируют, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
По данным Киевской городской госадминистрации (КГГА), на дорогах столицы работают 182 единицы снегоуборочной техники. Главные магистрали, мосты, спуски и подъемы обрабатывают противогололедными средствами.
"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а пешеходов - ходить осторожно, не спеша, размахивать руками в такт ходьбы - так лучше держать равновесие", - посоветовали в КГГА.
Погода в Киеве
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах местами образуется гололедица.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение ждя по области -2°...+3°, а в Киеве столбики термометров покажут 0°...-2°.