Днем по всей стране будет от небольшого минуса до небольшого плюса.

В среду, 5 февраля, температура в Украине останется без существенных изменений. Ночью будет 0°...-4°, на востоке местами - до -6°...-9°. Днем столбики термометров покажут по всей стране -2°...+2°. Небольшой снег местами пройдет на западе, северо-востоке и в Днепропетровской области. На Прикарпатье осадки могут быть в виде мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -2°, днем +2°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°, снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 5 февраля ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -3°...0°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в среду ночью будет -3°, днем -1°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, снег, температура воздуха -3°...-2°.

В Одессе 5 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -4°...-1°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -2°, днем 0°.

Приметы 5 февраля

Если в этот день птицы сидят на снегу, то скоро будет оттепель.

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