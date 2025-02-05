В среду, 5 февраля, погода в Киеве будет сухой, но холодной. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до -2°, возможен небольшой снег, а днем будет сухо и температура повысится максимум до "нуля". Ожидается пасмурная погода с прояснениями.
Прохлады добавит северный, северо-западный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 757-758 миллиметров ртутного столба.
Погода 5 февраля
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -2°, днем +2°.
В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°, снег.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.
В Тернополе 5 февраля ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, снег.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -4°, днем +4°, пасмурно.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.
В Виннице сегодня будет -3°...0°, небольшая облачность, снег.
В Житомире в среду ночью будет -3°, днем -1°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью -2°, днем 0°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно.
В Полтаве - пасмурно, снег, температура воздуха -3°...-2°.
В Одессе 5 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, пасмурно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, пасмурно, снег.
В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -3°, днем -2°.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, снег.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -4°...-1°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -2°, днем 0°.