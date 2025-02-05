Осадков в столице днем не ожидается.

В среду, 5 февраля, погода в Киеве будет сухой, но холодной. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до -2°, возможен небольшой снег, а днем будет сухо и температура повысится максимум до "нуля". Ожидается пасмурная погода с прояснениями.

Прохлады добавит северный, северо-западный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 757-758 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -2°, днем +2°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем 0°, снег.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 5 февраля ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -4°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.

В Виннице сегодня будет -3°...0°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в среду ночью будет -3°, днем -1°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+1°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, снег, температура воздуха -3°...-2°.

В Одессе 5 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, пасмурно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -4°...-1°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -2°, днем 0°.

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