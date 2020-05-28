В Киеве сегодня температура до +16°, пройдет дождь
В столице сегодня усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +16°.
Будет прохладно: синоптик дал прогноз погоды в Украине на июнь
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 7,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:55, а зайдет в 20:55.
Как сообщал УНИАН, 28 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
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Погода в Украине
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