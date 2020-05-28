В Киеве сегодня температура до +16°, пройдет дождь

08:30, 28 мая 2020
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В столице сегодня усилится ветер.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +16°.

Будет прохладно: синоптик дал прогноз погоды в Украине на июнь

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 7,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:55, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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