В Киеве сегодня температура до +13°, без осадков

08:30, 8 мая 2020
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В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 мая, в Киеве без осадков, температура днем до +13°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +11°. Ветер северо-западный и северо-восточный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:21, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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