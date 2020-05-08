В Киеве сегодня температура до +13°, без осадков
В столице сегодня немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 мая, в Киеве без осадков, температура днем до +13°.
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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +11°. Ветер северо-западный и северо-восточный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:21, а зайдет в 20:27.
Как сообщал УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.
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- Винница+13°... +7°
- Днепр+16°... +7°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+12°... +5°
- Запорожье+15°... +8°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+13°... +5°
- Кропивницкий+12°... +4°
- Луганск+18°... +8°
- Луцк+16°... +7°
- Львов+15°... +5°
- Николаев+15°... +5°
- Одесса+16°... +9°
- Полтава+14°... +5°
- Ровно+15°... +7°
- Симферополь+13°... +6°
- Сумы+12°... +6°
- Тернополь+15°... +7°
- Харьков+15°... +7°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+13°... +6°
- Чернигов+12°... +5°
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Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+8 °
Влажность:72 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:06:02
Закат20:09
Видимость:16 км
Фаза луны:
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