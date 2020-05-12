В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24

08:30, 12 мая 2020
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Сегодня в столице усилится ветер.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото daynews.com.ua
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 12 мая в Киеве пройдет дождь, температура до +24°.

На следующей неделе в Украине похолодает, на западе пройдет снег - синоптик

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +11°. Ветер южный и северо-западный, до 7,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:20, а зайдет в 20:29.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

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Теги: #Киев#погода
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