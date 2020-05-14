В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +18°

08:30, 14 мая 2020
13
0

В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +18°.

В Харькове сильный ветер повалил десятки деревьев (видео)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:12, а зайдет в 20:36.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Астролог назвал знаки Зодиака, от которых отвернется удача во второй половине мая Астролог назвал знаки Зодиака, от которых отвернется удача во второй половине мая
Гороскоп на 13 мая: что ждет сегодня Овнов, Раков, Скорпионов и другие знаки Зодиака Гороскоп на 13 мая: что ждет сегодня Овнов, Раков, Скорпионов и другие знаки Зодиака
"Вызывайте скорую": сеть возмутил очередной религиозный пост Ломаченко "Вызывайте скорую": сеть возмутил очередной религиозный пост Ломаченко
Гороскоп на 14 мая: что ждет сегодня Дев, Стрельцов, Рыб и другие знаки Зодиака Гороскоп на 14 мая: что ждет сегодня Дев, Стрельцов, Рыб и другие знаки Зодиака
Когда День матери 2020: как поздравлять и какого числа отмечать Когда День матери 2020: как поздравлять и какого числа отмечать
Чебуреки - тесто на чебуреки, пошаговый рецепт Чебуреки - тесто на чебуреки, пошаговый рецепт
Скандал в Одессе: полиция и активисты остановили целую автоколонну с красными флагами от двух партий (фото) Скандал в Одессе: полиция и активисты остановили целую автоколонну с красными флагами от двух партий (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
67 %
760 мм
4.0 м/с
6 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять